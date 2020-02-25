Мнение: Дипатлеты — в Госдуме предложили ввести при посольствах должность атташе по спорту

25.02.2020, 15:01, Разное

Читаем вчера на ленте новостей, что в Госдуме предложили ввести при посольствах должность атташе по спорту. Надо же! И по субботам работают, государственные организмы. Неуемна забота о народе.

Кто это там такой расторопный?

Некто депутат Свищев из спортивного комитета. Что за партия? ЛДПР. А, ну понятно. Этот же чел прошедшей осенью предлагал размещать молельные комнаты на территории спорткомплексов. Помолился – и с Богом на тренировку.



Свищев поясняет:

«Год назад президент России сказал, что надо обеспечить правовую поддержку и защиту наших атлетов за рубежом. За границей они становятся бесправными. Я уже говорил, что надо ввести должность спортивного атташе при наших посольствах в других странах, они бы отстаивали интересы наших спортсменов и тренеров в этих странах. У нас есть атташе по культуре, военный атташе, а по спорту нет. Спорт стал важнейшим политическим инструментом, случаются провокации против спортсменов».

Но разве культура не политический инструмент? А армия? Тоже политический. Теперь вот и спорт. Все политика.

Раз так, то мы предлагаем оптимизацию. Типа той, что власти делают для граждан в медицине. Надо в наших посольствах сделать одного атташе по вопросам армии, спорта и культуры. Одну ставку сократить. Новой не вводить.

Получится солидно.

На защиту бесправных российских спортсменов за границей будет выезжать из посольства культурный человек в военной форме. Спортсмены сразу обретут права и у державы нашей потеплеет на сердце.