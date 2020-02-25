Замминстра здравоохранения Ирана заболел коронавирусом

25.02.2020, 14:58, Новости дня

Тест на коронавирус у заместителя министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи показал положительный результат. Об этом сообщил сам чиновник.

Харирчи сообщил, что у него коронавирус, «первоначальный анализ показал положительный результат», передает ТАСС со ссылкой на агентство ИЛНА.

Ранее советник министра здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде сообщил в Twitter, что «тест на коронавирус доктора Харирчи, замглавы министерства здравоохранения, который находился на передовой борьбы с коронавирусом в последние дни, оказался положительным», передает РИА «Новости».

Накануне прошла пресс-конференция с участием Харирчи и представителя правительства Ирана Али Рабии, в ходе которой замглавы минздрава Ирана кашлял.



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