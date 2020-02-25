Мишустин назвал способ вывести проблемные регионы из зоны бедности

25.02.2020, 14:58, Новости дня

Для наиболее проблемных регионов нужны индивидуальные программы социально-экономического развития, которые должны вывести их из зоны бедности, сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании по утверждению программы социально-экономического развития Курганской области.

Мишустин напомнил, что до этого было решено оказать поддержку 10 наименее развитым регионам РФ с тяжелой социально-экономической ситуацией. Регионам должны выделить по 5 млрд рублей из федерального бюджета до 2024 года. В случае, если развитие окажется успешным – еще дополнительно до 5 млрд после 2024 года, передает ТАСС.

«В самое ближайшее время индивидуальные программы социально-экономического развития должны быть представлены в правительство от [этих проблемных] регионов. Их самая главная задача – вывести из негатива, из негативного социально-экономического состояния, если хотите, из зоны бедности эти регионы», – сказал глава кабмина.

Он также поддержал идею создания в регионах онлайн-сервисов, на которых граждане могут высказывать свои пожелания по ремонту дорог, передает РИА «Новости».

Мишустин ознакомился с презентацией проекта застройки в самом большом жилом районе Кургана Заозерный. Ему рассказали, что ремонт дорог проходил с учетом пожеланий граждан, которые выбирали участки улиц, в первую очередь нуждающиеся в ремонте. Сейчас разрабатывается онлайн-сервис.

«Ничего сложного, казалось бы, вот такой интерактивный сервис, который позволяет узнать, что люди хотят и именно так проектировать и закладывать соответствующие средства. В Москве так давно происходит, в Московской области, я уверен, что и в других регионах. Это очень хороший опыт, и я думаю, что с поддержкой губернатора мы продолжим так же его тиражировать и в Курганской области и в других регионах страны», – сказал Мишустин.

Кроме того, он пообещал выделить средства на строительство детской поликлиники в Кургане. Жители Заозерного рассказали, что это один самых острых вопросов для микрорайона.

«Здорово, что вы, занимаясь территориальным планированием, так комплексно рассматриваете вопросы социально-экономического развития этого района. Вы сказали, что вы практически задействуете примерно площадь более 250 гектар комплексно под жилищное строительство, и 264 тысячи квадратных метров – это то, что люди получат с 2020 по 2024 годы, это очень здорово. Но человек не может жить в отсутствии яслей, школ, поликлиник, поэтому, конечно, комплексно, только так можно развивать территорию», – сказал Мишустин.

По его словам, в этом вопросе окажет поддержку федеральный центр, который предусмотрит средства по проекту первичного нашего медицинского звена. Строительство на 90% должны быть софинансировано за счет федерального бюджета.

«При утверждении мы обязательно это рассмотрим, я знаю, что губернатор уже на сегодняшний день все необходимые действия сделал, и будет вам детская поликлиника», – сказал премьер.

Он отметил также важность уборки территорий.

«Иногда не самые большие средства нужны, чтобы облик наших городов привести в порядок. Ну и порой уборка,… позволяет совершенно по-другому взглянуть на тот или иной район или на те или иные исторические памятники. Вот здорово, что вы это делаете, и очень важно, чтобы мы комплексно также подошли к этому вопросу», – сказал премьер.

Напомним, во вторник Мишустин работает в Кургане.