Зеленский сравнил себя с «дрессированным псом»

25.02.2020, 14:51, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на совещании работников угольной отрасли, сравнив себя с «дрессированным псом».

«Когда мне ставят задачу, я как дрессированный пес», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.

Выслушав просьбы и обращения шахтеров он заверил, что разберется со всеми жалобами. Кроме этого глава украинского государства пообещал, что будет продолжать поездки в шахтерские регионы, чтобы напрямую общаться с рабочими.

Также Зеленский отметил, что необходимо ограничить импорт угля и электроэнергии на Украину. 

«Честно говоря, о каком импорте может быть в целом речь, если страны, из которых мы импортируем, не пускают нас на свои рынки. Поэтому сначала наш уголь, наши шахтеры, наша электроэнергия. Если, как мне говорили, какая-то марка (угля) у нас не добывается, только тогда мы можем начинать обсуждать вопрос импорта этой марки. Поэтому импорту сейчас нет места в нашей угольной отрасли, и это срочная задача нашему министру», – сказал президент. 

Украинский лидер поручил министру энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексею Оржелю в кратчайшие сроки провести финансовый и кадровый аудит угольной отрасли.

По его словам, коррупция в угольной сфере стала одной из причин ее упадка, в частности, коррупция на закупках, объемах добычи, заработных платах.

Также президент отметил, что правительство должно создать координационный центр по трансформации угольно отрасли во главе с вице-премьером Денисом Шмыгалем и включить в его состав представителей местных властей.

Одновременно с тем Зеленский предложил энергохолдингу ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова приватизировать неприбыльные государственные шахты на Украине.

Зеленский добавил, что неприбыльные государственные шахты можно включить в пакет приватизации «Центрэнерго» – одной из крупнейших энергетических компаний Украины. 

«Если говорить о приватизации «Центрэнерго», то надо говорить (приватизировать компанию) вместе с неприбыльными шахтами. Я думаю, это прекрасная идея», – сказал он.

Напомним, угольная промышленность Украины в последние годы переживает системный кризис. Украина потратит 28 млн долларов на закрытие шахт.

Ранее горняки, которые работают на шахте «Краснолиманская» в Донецкой области Украины, приковали себя цепями к канистрам с бензином из-за долгов по зарплате.



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