Странам ЕС разрешили останавливать действие Шенгена из-за коронавируса

25.02.2020, 14:51, Новости дня

У стран Евросоюза по Шенгенскому кодексу есть право приостановить свободное пересечение границы и возобновить временный пограничный контроль из-за угроз, исходящих от вспышки коронавируса, сообщила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

«Однако, с точки зрения Еврокомиссии, любые подобные действия должны основываться на научных оценках и должны быть скоординированы на уровне ЕС», – передает ее слова ТАСС.

Ранее в Германии допустили, что из-за коронавируса может быть закрыт въезд в отдельные города ФРГ, хотя в правительстве и не считают это целесообразным.

Напомним, число умерших от короновируса в Италии достигло семи, число диагностированных случаев – более 200. Под угрозой срыва оказался венецианский карнавал.

В ВОЗ заявили, что вспышка заболевания, вызываемого коронавирусом, имеет потенциал пандемии.



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