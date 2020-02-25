В храмах РПЦ начали устанавливать камеры наблюдения

25.02.2020, 14:44, Новости дня

Глава Правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) сообщила, что в православных храмах начали устанавливать камеры видеонаблюдения.

Камеры планируется ставить с учетом «внутренних установлений» РПЦ, уточнила игумения, передает «Интерфакс». Их не будут ставить у алтарей и в местах проведения проповедей.

Она отметила, что камеры уже стоят во многих храмах для предотвращения хищений.

Представитель РПЦ добавила, что камеры могут отключать по решению настоятеля во время крещения, венчания или отпевания.

Осенью 2019 года телеканал «Спас» объявил о запуске нового реалити-шоу «Остров», героями которого должны были стать монахи мужского монастыря Нилова пустынь на озере Селигер.

Протоиерей Алексей Уминский, настоятель храма Святой Троицы в Хохлах в комментарии газете ВЗГЛЯД пояснил, что монастырь не место для съемок реалити-шоу, оно вызовет непонимание со стороны верующих.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / Профсоюз музыкантов США доказал превышение полномочий Пласидо Доминго

17.02 / Мировые компании выплатили рекордные дивиденды в 2019 году

17.02 / Последние секунды жизни автора ремикса на саундтрек из «Бригады» сняли на видео

17.02 / Пышнотелая alyona alyona продемонстрировала асаны йоги

30.01 / Девушку осудили за убийство посетителя магазина в Саратове

12.02 / Гол Овечкина в ворота «Финикса» признан лучшим в истории НХЛ по версии ESPN

24.01 / Названы три вероятные причины отмена пуска с Плесецка

30.12 / В ДР Конго 18 человек погибли в результате нападения

23.01 / Создан лимузин на основе кроссовера Subaru Tribeca

30.12 / Нефть подорожала на снижении запасов сырья в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика