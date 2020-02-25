В СИЗО в Нур-Султане умер активист Дулат Агадил. Из-за его смерти люди пришли с протестами к МВД, есть задержанные

25.02.2020, 14:42, Новости дня

Полиция Нур-Султана сообщила 25 февраля, что в следственном изоляторе умер задержанный активист Дулат Агадил. По версии силовиков, это произошло вследствие предполагаемой сердечной недостаточности.

«В следственном изоляторе Нур-Султана скончался доставленный накануне гражданин Дулат Агадил 1977 года рождения, – говорится в сообщении пресс-службы департамента полиции города Нур-Султан. – Смерть констатирована прибывшей бригадой скорой медицинской помощи. Предварительная причина смерти – острая сердечно-сосудистая недостаточность. Каких-либо телесных повреждений на теле погибшего не имеется. Начато досудебное расследование».

После сообщения о смерти Агадила десятки людей собрались у здания Министерства внутренних дел Казахстана на проспекте Тауелсиздик, где перекрыли проезжую часть улицы, а также у изолятора временного содержания по улице Жетиген. Как сообщает казахская служба Радио Свобода, в течение нескольких минут большинство собравшихся были задержаны сотрудниками спецподразделения полиции: их погрузили в пригнанные автозаки. Полицейские также пытались силой увести репортера Радио Свобода, который освещал задержания.

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Агадила задержали накануне, 24 февраля: активисты сообщили в соцсетях, что мужчину забрали из дома неизвестные в штатском. На опубликованных кадрах люди в гражданской одежде задерживают Дулата Агадила дома с применением силы, усаживают его в автомобиль без опознавательных знаков и увозят в неизвестном направлении.

Пресс-служба департамента полиции подтвердила, что «24 февраля примерно в 21:00 Дулат Агадил был задержан у себя дома и в дальнейшем доставлен в следственный изолятор».

В прошлом году 43-летний активист неоднократно привлекался к административной ответственности за протесты и провел в общей сложности под административным арестом более 60 дней. В середине ноября он сбежал из изолятора в селе Акмол, где содержался под административным арестом. Его родственники и сторонники, а также правозащитники высказывали опасения, что Агадила могли в изоляторе избивать. Также родственники и знакомые Агадила говорят, что он не употреблял алкоголь и не страдал сердечными заболеваниями.