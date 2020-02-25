Власти Петербурга не разрешили провести в центре марш памяти Немцова, придравшись к аббревиатуре «РФ» в заявке — они ее не поняли

25.02.2020, 14:42, Новости дня

​Администрация Петербурга отказалась согласовать марш памяти политика Бориса Немцова в центре города, сославшись на «неоднозначное толкование» и придравшись к аббревиатуре «РФ» в заявке. Об этом сообщил член оргкомитета марша Денис Михайлов. 

 

Как сказано в ответе властей, организаторы указали среди целей марша «осуждение политических репрессий», «нарушения прав и свобод человека» и «требование сменяемости власти в РФ», что чиновники посчитали «неясным»: 

«Неясно, о каких репрессиях, нарушениях прав свобод и свобод человека идет речь; где, кем и каким образом они осуществляются; что подразумевается под аббревиатурой РФ», — написали чиновники. По их мнению, «в действующем законодательстве и в Конституции Российской Федерации» аббревиатуры РФ «не существует». 

 

Бориса Немцова убили пять лет назад в центре Москвы, за убийство осуждены исполнители преступления, пять жителей Чечни (они не признали вины), но организаторы и заказчики по-прежнему не названы. Ежегодно в годовщину убийства в разных городах России проводятся оппозиционные шествия и митинги памяти Немцова. В этом году в Москве шествие пройдет от Страстного бульвара до проспекта Сахарова, а в Нижнем Новгороде состоится митинг памяти Немцова, для чего 27 февраля на один день на Театральной площади установят портрет политика для возложения цветов и свечей. В организации марша памяти политика власти Нижнего Новгорода отказали. 

 

В Петербурге комитет по правопорядку и законности Петербурга не согласовал ни один из предложенных маршрутов акции. Оппозиционерам предложили провести марш не в центре города, а в Удельном парке на окраине города. Те отказались, назвав предложение «неприемлемым». 



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