Путин рассказал, как правильно критиковать подчиненных

25.02.2020, 14:39, Новости дня

По его словам, их должно немножко «потряхивать».

Президент Владимир Путин заявил, что необходимо критиковать подчиненных, чтобы их «потряхивало» и чтобы они чувствовали свою ответственность. Об этом глава государства рассказал в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

По его мнению, стоит только снять такое напряжение, «народ начинает расслабляться».

Путин признался, что для запуска некоторых крупных проектов ему пришлось «цыкнуть» на министров. Он привел в пример строительство кольцевой дороги вокруг Санкт-Петербурга, против которой выступал Алексей Кудрин, когда был главой Минфина. «Он [Кудрин] по каждому вопросу был против», — вспоминает президент.

Глава государства рассказал, что точно так же приходилось действовать и в отношении других крупных инфраструктурных проектов.

Ранее Путин заявил, что заранее обсудил с Медведевым отставку правительства.



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