Укравший миллиарды экс-глава ФСИН досрочно вышел из тюрьмы

25.02.2020, 14:39, Новости дня

Его осудили в 2017 году.

Суд досрочно освободил бывшего директора ФСИН Александра Реймера. Он отбывал срок за хищение 2,2 млрд рублей при закупке электронных браслетов.

Решение об условно-досрочном освобождении Реймера принял суд в Калининграде. Экс-глава ФСИН добился выхода из тюрьмы со второго раза — ранее он уже подавал ходатайство, но суд ему отказал.

Впервые о «деле электронных браслетов» стало известно в 2012 году, однако Реймера задержали только спустя три года, в 2015 году. Он не признал вину. В июне 2017 года суд приговорил экс-главу ФСИН к восьми годам колонии общего режима и оштрафовал на 800 000 рублей.

Следствие установило, что Реймер, его заместитель Николай Криволапов и директор информационного центра ФСИН Виктор Определенов похитили 2,2 млрд рублей, которые выделили ведомству из бюджета на электронные браслеты. Криволапова приговорили к пяти годам и восьми месяцам колонии, Определенова — к шести годам.

Реймер возглавлял ФСИН в 2009-2012 годах. Под его руководством прошла реформа ведомства — в России появились колонии-поселения для людей с первой судимостью и тюрьмы для особо опасных преступников. В 2012 году первый замдиректора ФСИН Эдуард Петрухин назвал реформу уголовно-исполнительной системы «провальной».