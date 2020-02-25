Вопрос дня: Когда эпидемия переходит в пандемию?

25.02.2020, 14:37, Новости дня

Вспышку нового китайского коронавируса пока нельзя назвать «пандемией», но она может ей стать в скором времени, считают во Всемирной организации здравоохранения. Опасения на этот счет вызвали недавние случаи заражения в Иране, Италии и Южной Корее. В понедельник стало известно о первых заболевших в Ираке, Афганистане, Омане и Бахрейне – все они прибыли туда из Ирана. В Италии и вовсе на карантин закрыты 10 городов. Всего вирус распространился на более чем 30 стран, в числе заболевших уже более 80 тысяч человек. Но пандемией происходящее называть пока рано.

Пандемия, если говорить просто, – это эпидемия, распространившаяся на всю планету. Решение о переводе эпидемии в разряд пандемии принимается на основании географической распространенности вируса, осложнений, которые он вызывает, и его влияния на общество в целом.

Что такое эпидемия

Так называют стремительное распространение какой-либо болезни на определенной территории или в группе людей. При этом заболевших должно быть сильно больше, чем обычно регистрируется в этом регионе или социуме. Эту цифру еще называют эпидемическим порогом – к примеру, если порог – 5% жителей страны или области, то все, что свыше, уже перерастает в эпидемию. Порог может отличаться в зависимости от болезни или местности. Например, планка по гриппу и ОРВИ обычно довольно высока – около 20%. То есть если в регионе более 20% случаев от общего числа заболевших приходится на грипп или ОРВИ, то можно говорить об эпидемии. Судя по карте НИИ гриппа, в середине февраля 2020 года довольно опасная ситуация сложилась в Бурятии, Башкирии, Мурманской области и Кузбассе.

«В зависимости от фактора передачи возбудителя выделяют различные типы эпидемий: водные, пищевые, контактно-бытовые, воздушно-капельные (воздушно-пылевые), трансмиссивные и др. По характеру распространения среди тех или иных групп населения, в частности объединяемых принадлежностью к определенной профессии, различают эпидемии сельскохозяйственные, промысловые и прочие», – говорится в Большой медицинской энциклопедии.

При этом не всегда высокий процент заболевших чем-либо автоматически дает повод заговорить об эпидемии. Часто высокий уровень заболеваемости может быть характерен для определенной местности или государства. Например, незадолго до революции в РФ была вспышка брюшного и сыпного тифа. При этом высокий уровень заболеваемости держался несколько лет, и в том числе поэтому эпидемией его никто не называл.

То же самое и с ВИЧ сейчас. К примеру, в РФ ежегодно заболевают около 100 тысяч человек – это, безусловно, много. Но это ожидаемые цифры, и резких скачков нет. Если же представить, что ВИЧ внезапно, за месяц, заразилось все население какого-нибудь государства – это уже будет эпидемией.

Что такое пандемия

Пандемия – это распространение нового заболевания, к которому у большинства людей нет иммунитета, в мировых масштабах. Проще говоря, пандемия – это сеть из многочисленных эпидемий в разных странах. В случае с новым коронавирусом можно говорить об эпидемии на территории Китая, на который приходится 77 из 80 тысяч заболевших, а в остальных странах случаи единичные, поэтому применять этот термин к ним все же преждевременно.

Обычно, чтобы превратиться в пандемию, болезни нужно преодолеть три стадии:

– спорадическую. Когда заболевание возникает непостоянно и случайно, большим ареалом распространения не отличается;

– эндемическую. Так обычно называют мелкие местные заболевания;

– эпидемическую. Здесь все понятно – растет и масштаб территории, и число заболевших.

Технически нынешнюю вспышку коронавируса можно назвать пандемией – она уже достаточно распространилась по миру. К тому же одним из признаков пандемии является многонациональная борьба с болезнью, когда различные меры вводят власти все большего числа стран – они закрывают границы, морские порты, аэропорты, вводят режим ЧС, изолируют больных, разрабатывают вакцину. И по этому показателю COVID-19 уже стал пандемией. Но если же смотреть на этот термин как на комплекс из множества эпидемий, то здесь применить его к вирусу из Уханя уже сложнее.

В целом же специалисты советуют не цепляться к словам, поскольку нет особой разницы, как именно называть новую болезнь – нужно стараться найти от нее лекарство и остановить распространение. А страшные термины лишь накаляют ситуацию, отмечают ученые.

Способы борьбы с пандемией

Прежде всего эпидемиологи определяют основные цели. К примеру, Центр по контролю и профилактике заболеваний США выделяет следующие:

Замедлить рост числа заболевших

Сократить число обращений в больницы и поликлиники

Уменьшить число заболевших и снизить риск для здоровья

Далее уже формируется план действий. Обычно, когда пик распространения достигнут, «сдерживающие» меры перестают быть эффективными – точнее, сам факт пика свидетельствует об их неэффективности. Речь о закрытии границ и всем подобном. Следующий шаг – «смягчение»: агрессивная пропаганда профилактики болезни вроде мытья рук и социальная изоляция, под которой подразумевается отмена массовых мероприятий, занятий в школах, университетах, призывы работать из дома. Таким образом власти попытаются разгрузить систему здравоохранения, поскольку на нее придется основной удар. Чем больше людей будут информированы о том, как передается вирус и что нужно сделать, чтобы не подхватить его, тем меньше будет обращающихся к врачам. То же касается и контактов с другими людьми – чем их меньше, тем лучше. Все это также позволит выиграть время для разработки вакцины.

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