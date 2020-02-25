Вводишь новые – ответь за старые! В Мосгордуме потребовали у мэрии отчитаться о заработанных на парковках миллиардах

25.02.2020, 14:35, Новости дня

Елена Шувалова выразила мнение своих избирателей, что парковки нужны не для решения транспортных проблем, а для обогащения чиновников.

32 млрд рублей, по скромным подсчетам, заработала мэрия Москвы под руководством Сергея Собянина на одних только парковках. Судьбой «парковочных» денег заинтересовалась депутат Мосгордумы Елена Шувалова.

Москвичи считают, что платные парковки мэрия вводит не для того, чтобы решить транспортные проблемы города, а для того, чтобы заинтересованные в наживе чиновники стали богаче, отметила на своей официальной странице Шувалова.

В связи с этим депутат обратилась к прокурору Москвы Денису Попову с письмом, в котором призывает проверить, куда делись деньги за парковки, прежде чем вводить новые. Она отметила, что москвичи протестуют против расширения зоны платных парковок и завышенной стоимости за стоянку.

В частности, Шувалова указала, что в Москве вводятся парковки на 80 улицах, а на 90 улицах повышают стоимость. Так, цена составляет 380 рублей, абонемент за парковку в центре стоит 30 тысяч рублей в месяц (за год — 300 тысяч рублей).

По данным Шуваловой, в границах Москвы (без учёта районов ТиНАО), 89 тысяч парковочных мест. Поскольку плата колеблется в зависимости от времени суток, то в расчеты депутат включила среднюю цифру – 100 рублей, исходя из 12 часов. Также были исключены выходные и праздничные дни, когда парковка бесплатная. Таким образом, подсчет производился, исходя из 100 рублей за 300 дней. Так и сложилась сумма:

«89 000 * 100 * 12 * 300 = 32 040 000 000».

Шувалова обратила внимание прокурора на то, что городской бюджет практически не имеет прибыли от платных парковок. В бюджете на 2020 год показали доход около 7 млрд рублей. Куда деваются деньги? – задалась вопросом Шувалова, поскольку на ее неоднократные обращения к властиям Москвы она не получила вразумительного ответа.

Как бы это ни звучало парадоксально, но именно заместитель Сергея Собянина Максим Лискутов, продвигая платные парковки с 2016 года, утверждал, что действует по просьбе москвичей.