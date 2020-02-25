В России родителей заставят платить штраф за издевательства их детей над учителями

25.02.2020, 14:34, Новости дня

Размер взысканий может достигать 5 тысяч рублей.

Новости из образовательных учреждений России в последние дни напоминают криминальную сводку, а профессию педагога все чаще называют одной из самых опасных.

Общероссийский профсоюз образования разработал законопроект, ужесточающий ответственность родителей за то, что их дети издеваются над учителями. Например, если ребенок оскорбляет педагога — штраф до пяти тысяч рублей. Если родители ненадлежаще исполняют свои обязанности — штраф предлагается увеличить в шесть раз — с 500 до трех тысяч рублей.

Авторы документа также предложили и поправки в Уголовный кодекс: за нападение, насильственные действия в отношении педагогов — лишение свободы до трех лет.

70 процентов педагогов хотя бы раз подвергались насилию и травле со стороны учеников. Выгорание, уход учителя из профессии уже не редкость. События, когда учителя становятся жертвами насилия, к сожалению, продолжаются. Когда мы разрабатывали эти предложения, то понимали: в обществе они будут восприняты неоднозначно, — рассказал заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко. — Но мы считаем, что такие законодательные инициативы нужны, потому что это дополнительный правовой механизм. Он не может быть единственным, но может повлиять на ситуацию.

В Комитете Госдумы по образованию и науке начали разработку другого законопроекта в защиту учителя. Рабочее название — «О статусе педагога». В него предполагается включить определенные льготы.

Во многих российских школах уже пытаются решать эту проблему с помощью техники: устанавливают видеокамеры.

Впрочем, российские эксперты пока относятся к идее видеорегистраторов настороженно. С одной стороны, видеозапись действительно может помочь в оценке и решении конфликта. С другой — у учителя должно оставаться личное пространство, должна быть защита от круглосуточного наблюдения.

Однако порой и ученики остаются незащищенными от поведения преподавателей. Например, в феврале учитель труда пришел в школу пьяным и упал с парты на глазах у детей.