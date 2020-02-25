Скончался последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов

25.02.2020, 14:34, Разное

В Москве на 96-м году жизни скончался маршал Советского Союза Дмитрий Язов. Об этом агентству Интерфакс сообщили в Минобороны.

Дмитрий Язов. Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС

Язов ушел из жизни после продолжительной и тяжелой болезни. Он будет похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Маршал родился в Омской области в 1924 году, во время Великой Отечественной войны был командиром стрелкового взвода и стрелковой роты на Волховском и Ленинградском фронтах. В период с 1987 по 1991 год Язов занимал пост министра обороны СССР.

В августе 1991 года Язов вошел в состав ГКЧП, отдал приказ о вводе в Москву танков и другой тяжелой военной техники. После Августовского путча маршала арестовали и обвинили в измене Родине, до 1993 года он находился в «Матросской Тишине». Спустя год маршал был амнистирован.

В 2019 году суд в Вильнюсе заочно осудил Язова на 10 лет по делу о беспорядках в столице Литвы в январе 1991 года, когда Верховный Совет Литовской ССР провозгласил независимость республики. В ответ советские военные части заняли Дом печати в Вильнюсе и ретрансляционный телевизионный узел, в город ввели бронетехнику. Суд признал последнего министра обороны СССР причастным к этим действиям.

Источник: Новая газета



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