«Я вас уничтожу!» — 19-летний коммунист из Таганрога решил бросить вызов всем «швалям и критикам»

25.02.2020, 14:34, Новости дня

Юный деятель считает себя докой во всех политических вопросах…

В Таганроге 19-летний член КПРФ Филипп Колосов решил вспомнить «революционные» приемы коммунистов в борьбе с несогласными и врагами. Нет, за легендарный пулемет «Максим» он, конечно же, не взялся, но угрозы в адрес «швалей и критиков», которые имеют смелость с ним спорить, уже прозвучали.

Как сообщает сегодня «Блокнот Таганрог», бывший кандидат в депутаты от КПРФ на своей странице в YouTube 23 февраля разместил ролик, где прямо заявляет, что спорить с человеком, который «разбирается во всех политических вопросах» лучше не стоит.

«Вы думаете, я вас не переиграю, не уничтожу? Я вас уничтожу», — грозно твердит Колосов.

Кого именно он имел в виду, юный политик не уточнил.

В принципе Филипп Колосов вообще отличается странным поведением. К примеру, проиграв выборы Колосов потребовал от администрации города выделить ему помещения для приема горожан. Свое необычное требование коммунист объяснил тем, что победившая в его 20 избирательном округе Инна Титаренка совсем не может работать с избирателями. Колосов утверждает, что люди ходят не к ней, а к нему со своими вопросами.



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