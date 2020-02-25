Докричаться до 4-го этажа: пассажиров Diamond Princess изолировали во Владивостоке

25.02.2020, 14:31, Новости дня

Семерых российских пассажиров круизного лайнера Diamond Princess поместили на карантин во Владивостоке. Они вернулись на родину 23 февраля, после чего их доставили в больницу и взяли анализы на коронавирус. Путешественникам предстоит пробыть в больнице две недели.

Докричаться до четвертого этажа — единственная возможность узнать как дела. Эвакуированные из Японии россияне изолированы в краевой клинической больнице Владивостока. Посещения больных запрещены. На входе контроль всех пребывающих. Сюда распределили семерых пассажиров круизного лайнера Diamond Princess. Первый осмотр показал — температура в норме, жалоб на здоровье нет.

"Учреждение работает в штатном режиме. Нашу работу контролирует и департамент и Роспотребнадзор", — отметили в больнице.

Все поступившие — теперь под круглосуточным наблюдением медиков. Чтобы хоть как то скрасить положение родных близкие привозят гостинцы.

Карантин продлится две недели. Для пациента это означает — регулярные анализы. Вместе с владивостокскими медиками биоматериалы в обязательном порядке изучают и новосибирские специалисты. Лаборатория "Вектор" перепроверяет все результаты по несколько раз.

Тем временем, число зараженных коронавирусом в мире превысило 80 тысяч человек. Из них не менее 500 — заболели за минувшие сутки. Общее число погибших составило уже более 2700 человек. Шесть новых случаев заражения зарегистрированы в американском штате Техас. Власти США утверждают, что ситуация с распространением вируса в стране находится под контролем. В Иране еще двое жителей погибли от заболевания. Таким образом, вирус унес жизни уже 15 человек. А самолет компании "Турецкие авиалинии" выполнявший рейс Тегеран — Стамбул, экстренно сел в аэропорту Анкары в связи с подозрением на наличие у одного из пассажиров коронавируса. В карантин попали 132 человека, находившиеся на борту.