Башкирский чиновник обматерил посетителя за вопрос о дорогах

25.02.2020, 14:31, Новости дня

Глава одного из сельсоветов Иглинского района Башкирии оскорбил и выдворил из кабинета пришедшего на прием молодого человека. Того интересовала дорога до родной деревни, но в ответ он услышал поток брани и спешно покинул кабинет, а позже выложил запись в Сеть.

Посетитель пришел к главе Кальтовского сельсовета с целью узнать, когда будет расчищена дорога, ведущая в деревню Черемисы. Услышав, что сделано это будет в последнюю очередь, он неожиданно заинтересовался некими бумагами, но тему развить не успел — Владимир Кожанов воспылал праведным гневом.

"А кто ты такой, чтобы документы тебе показывать? Ты налоги платишь? Где ты работаешь? Ты что, хочешь в тюрьму? Я найду за что, не веришь мне, что ли?" — возмутился чиновник.

Виновник переполоха спешно покинул помещение, но по пути успел посетовать на то, что единственный трактор используется на подработках, оттого ведущие ко многим деревням дороги и остаются непроходимыми.

Когда скандал стал достоянием соцсетей, Кожанова вызвали к главе района. Позже он пояснил, что молодой человек намеренно спровоцировал конфликт, таким образом отомстив за выданную ему характеристику. Дело в том, что 22-летний житель Черемис дважды судим — за попытку изнасилования и за угрозу жизни и здоровью девочки, — а потому обязан постоянно отмечаться у представителя ФСИН.

"Мы написали ему характеристику-объективку, ему не понравилось. Он начал всех преследовать, в том числе и меня. Он просто довел до истерики двух моих подчиненных-девушек. Потом зашел ко мне, и я не выдержал. Себя я не оправдываю, нужно было как-то культурно и вежливо объяснить", — признался Кожанов в беседе с "ГорОбзор.ру".

В администрации Иглинского района началась служебная проверка инцидента.