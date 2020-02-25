Авария с хоккеистами. Шестеркин выбыл минимум на месяц

25.02.2020, 14:30, Новости дня

Автомобильная авария, в которую попали российские игроки клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин и Павел Бучневич, обошлась без серьезных травм для обоих россиян. Правда, голкипер Шестеркин выбыл как минимум на месяц из-за перелома ребра.

Об этом журналистам сообщил президент "Рейнджерс" Дэвид Дэвидсон, который подтвердил, что хоккеисты не виноваты в столкновении: "Игорь был за рулем. Машина, которая двигалась перед ними, развернулась на 180 градусов, и произошла авария".

"Парней отвезли в больницу на обследование нашими докторами, — цитирует Дэвидсона официальный сайт Национальной хоккейной лиги. – Бучневич избежал серьезных травм и пропустит пару-тройку дней. У Игоря повреждение верхней части тела, перелом ребра без смещения. Через пару недель мы проведем повторное обследование".