Go-A прокомментировали контракт с НОТУ, оговаривающий условия поездки на «Евровидение 2020»

25.02.2020, 14:30, Новости дня

Победители национального отбора на «Евровидение 2020» группа Go-A 25 февраля во время пресс-конференции в агентстве УНИАН подписали контрак с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ), декларирующий условия выступления украинских представителей на песенном конкурсе в Роттердаме.

Комментируя условия контракта с НОТУ, солистка группы Катерина Павленко заявила, что их устроили все пункты. По словам Павленко, контракт составлен таким образом, чтобы представитель Украины мог качественно представить страну на «Евровидении 2020».

Глава правления НОТУ Зураб Аласания, присутствующий на пресс-конференции группы, подчеркнул, что в минувшем году конфликт с победительницей нацотбора на «Евровидение 2019» Maruv заключался в спорах вокруг пункта, запрещающего украинскому представителю на песенном конкурсе в Израиле гастролировать в России в течение трех месяцев после проведения конкурса.

По словам Аласании, запрет на допуск к участию в национальном отборе на «Евровидение 2020» артистов, выступавших в России после 2014 года, «сработал».

«Появились новые команды, получившие шанс выйти в Европу, потому что украинский шоу-бизнес, вы это знаете, много лет был завязан на Россию», – заявил Аласания.

В 2019 году победительница национального отбора «Евровидение 2019» певица Maruv отказалась подписывать контракт с представителями НОТУ, оговаривающий условия ее поездки на конкурс в Тель-Авив. По словам Аласании, причиной отказа стало нежелание артистки «быть культурным дипломатом» и отказаться от гастролей в России.

Конкурс «Евровидение 2020» пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Ведущими конкурса заявлены актриса Шанталь Янзен, певица Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.

Группа Go-A выступит в первом полуфинале.