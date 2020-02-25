Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак

25.02.2020, 14:30, Разное

Хосни Мубарак, бывший глава Египта, умер в возрасте 91 года. Его руководство страной продолжалось в течение 30 лет в период 1981-2011 гг.

Мубарак подал заявление об отставке в феврале 2011-го после появления крупных демонстраций в Египте. Впоследствии экс-лидера государства взяли под стражу. Ему инкриминировали коррупционную деятельность, а также причастность к убийству участников демонстраций.

На свободу Мубарак был отпущен в 2017-м. По решению кассационного судебного органа Египта, политик получил оправдание по делу о смерти участников демонстраций 2011 года.