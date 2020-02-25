От коронавируса умер четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess

25.02.2020, 14:30, Новости дня

25 февраля скончался еще один пассажир круизного лайнера Diamond Princess, у которого был обнаружен коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сообщает японская газета Mainichi Shimbun. 

Умерший – 80-летний гражданин Японии. 

На территории Японии коронавирус подтвердили у 851 человека, информирует телеканал NHK. Большинство инфицированных, 691 человек, – пассажиры и экипаж Diamond Princess. 

Всего на борту лайнера, который провел две недели на карантине в порту Иокогама, было 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна.

25 украинцев, которые были на борту Diamond Princess, являются членами экипажа. Двое из них были госпитализированы с коронавирусом, они по-прежнему находятся в больнице.

Украинцы – члены экипажа Diamond Princess – отказались эвакуироваться.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 25 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2663 человека, 77 658 человек заболели. По данным Всемирной организации здравоохранения на 24 февраля, за пределами Китая зарегистрировано 2069 случаев заболевания в 29 странах, 23 человека скончались. В Украине случаев инфицирования не зафиксировано. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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