Захарова рассказала о набросившихся на делегацию РФ грузинских журналистках

25.02.2020, 14:30, Новости дня

«Потерявшие достоинство» грузинские журналистки набросились на российскую делегацию в отделении ООН в Женеве с расспросами о том, приедет ли министр иностранных дел Сергей Лавров в Тбилиси, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова рассказала в Facebook, что грузинские журналистки в отделении ООН в Женеве «набросились на российскую делегацию».

«Идти было невозможно. Кричали, пихались, толкались, пытаясь пробиться к министру. Приходилось отодвигать потерявших всякое достоинство женщин, чтобы пройти вперед. И знаете, что нужно было? Поверить невозможно! Один вопрос: приедет ли Лавров в Тбилиси? Это уже помрачение разума какое-то, так поставить себя в зависимость от приезда или неприезда представителя другой страны. Жалкое зрелище», – написала она.

Официальный представитель МИД РФ уточнила, что ее с коллегой «зацепило», но Лавров от натиска журналисток не пострадал.

К записи Захарова приложила фото, на которых видны царапины на ее теле.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства выступил на конференции по разоружению и сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

Напомним, в Тбилиси 14-15 мая пройдет совещание Комитета министров Совета Европы, российскую делегацию на таких мероприятиях традиционно представляет Лавров.

Представители грузинской оппозиции уже призвали не допустить возможный визит российского министра для участия в КМСЕ.

При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили отмечала, что страна готова принять российскую делегацию, которая приедет в мае на мероприятия по линии.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как визит Лаврова поставил Грузию на грань массовых беспорядков.