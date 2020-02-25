Компания Mercedes-AMG представила «заряженный» кроссовер GLE Coupe

25.02.2020, 14:30, Разное

Представитель немецкого автопрома компания Mercedes-AMG, специализирующаяся на усовершенствовании серийных моделей, презентовала «заряженный» кроссовер GLE Coupe. До первой «сотни» мощная новинка разгоняется за 3,8 сек, а максимальную скорость «искусственно» ограничили до 250 км/ч.
Под капотом Mercedes-AMG GLE Coupe установлен 4-литровый твин-турбо V8 со стартер-генератором и 48-вольтной бортовой сетью. Силовой агрегат работает в паре с 9-спупенчатой АКПП. В базовой версии двигатель генерирует мощность 572 «лошади» при крутящем моменте 850 Нм, а в вариации «S» отдача увеличивается до 612 л.с. В «заряженном» кроссовере предусмотрена система EQ Boost, позволяющая повысить мощность на «пике ускорения» ещё на 22 л.с.

В Mercedes-AMG GLE Coupe в техническое оснащение в качестве стандартного вошла пневмоподвеска, 6 разных режимов управления и регулировка крена кузова. Цена новинки пока не озвучивается. «Старт» предзаказов ожидается к осени 2020 года, а поставки первой партии кроссоверов – не ранее начала следующего года.



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