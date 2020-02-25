Чиновник обматерил жителя деревни за просьбу построить дорогу

25.02.2020, 14:30, Новости дня

Глава Кальтовского сельсовета Иглинского района (Башкирия) Владимир Кожанов в нецензурной форме ответил местному жителю на просьбу построить дорогу. Соответствующий разговор попал на кадры, запечатленные самим посетителем.

На видео слышно, как чиновник спрашивает у местного жителя: "Чего хотел?". Посетитель отвечает: "Дорогу". На это Владимир Кожанов заявил, что из тринадцати деревень Черемисы будет самой последней, в которой он пробьет дорогу. После этого чиновник повышает голос и говорит: "Кто ты, *****, такой, чтобы документы тебе показывать?". При этом Кожанов спрашивает у местного жителя, где он работает, платит ли налоги и не хочет ли в тюрьму, угрожая, что "найдет за что" отправить его туда.

Чиновник, в грубой форме говоривший с посетителем, объяснил "360" причину своего поведения. По его словам, местный житель специально изводит весь сельсовет. Кроме того, автор ролика дважды судим, в том числе за попытку изнасиловать несовершеннолетнюю, но отделался условным наказанием. Для такого вердикта мужчине потребовалась характеристика, которую он получил от сельсовета. В ней местная власть не стала приукрашивать качества злоумышленника, а написала правду, за которую житель деревни и начал терроризировать работников сельсовета.

Влалимир Кожанов рассказал, что до момента, запечатленного на видео, посетитель пришел к нему во время обеденного перерыва, когда чиновника не было на месте. По словам главы Кальтовского сельсовета, сотрудниц от визита местного жителя "трясло", они плакали, поэтому Кожанов решил заступиться за своих подчиненных и высказать мужчине все, что он думает о нем. "Я все время сдерживал себя, теперь у меня все вскипело", — отметил чиновник.

Начальник информационно-аналитического отдела администрации Иглинского района Наталья Агеева рассказала, что главу сельсовета вызвали для личной беседы. Ему вынесли предупреждение о недопустимости такого обращения с жителями.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил администрации Кремля усилить ответственность за оскорбления и совершенствование механизмов опровержения недостоверной информации. Глава государства поддержал идею увольнять государственных служащих, которые позволяют хамить обратившимся к ним гражданам.



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