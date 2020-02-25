Эрмитажного кота сделали оракулом чемпионата Европы по футболу

25.02.2020, 14:26, Новости дня

Оракулом на чемпионате Европы по футболу 2020 года станет эрмитажный кот Ахилл, рассказала хозяйка животного, ветеринар Анна Кондратьева.

«Он будет принимать участие, Ахилл будет оракулом на чемпионате Европы – 2020», – сказала она ТАСС.

Сейчас, по словам хозяйки, Ахилл задействован в социальных проектах. Кот ездит в детские дома, хосписы, дома престарелых.

«Ахилл такой уникальный кот, что его даже пускают в реанимацию. Просто не каждый кот становится котом-терапевтом. А он очень покладистый, очень спокойный, ему достаточно комфортно при перемещениях. Он в самом расцвете сил, ежегодно проходит осмотр у ветеринарного врача», – отметила Кондратьева.

Кот Ахилл был предсказателем Кубка конфедераций-2017 по футболу, а также оракулом ЧМ-2018 в России.

Кот  предсказал победу сборной РФ в матче группового этапа ЧМ-2018 против команды Египта. Ахилл занял первое место в рейтинге популярных котов в 2018 году.



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