ЦБ отменил комиссии для банков в Системе быстрых платежей

25.02.2020, 14:26, Новости дня

Банк РФ отменил комиссии для банков на переводы, производимые физическими лицами, в Системе быстрых платежей (СБП) до 30 июня 2022 года.

«Совет директоров Банка РФ принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами», — приводит ТАСС пресс-релиз регулятора.

Отмечается, что это позволит кредитным организациям предоставлять своим клиентам — физическим лицам услуги по переводам в СБП также бесплатно либо по минимальным тарифам.

Нулевой тариф ЦБ начнет действовать с 1 апреля 2020 года.

Напомним, в июле банки захотели увеличить комиссию в системе быстрых платежей. 



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