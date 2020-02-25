Клара Цеткин – коммунистическая феминистка

25.02.2020, 14:25, Разное

Год издания: 1957

Страна: СССР

Клара Эйснер революционными идеями увлеклась в юности. Во время учебы в Лейпциге она сблизилась с кружком русских студентов, среди которых были политические эмигранты. Один из них, Осип Цеткин, стал мужем Клары. Вместе они помотались по Европе и осели в Париже. Семья бедствовала, Клара работала прачкой. Осип писал статьи в революционные газеты. В семье Цеткин родились сыновья Максим и Константин. В 1889 году Осип Цеткин умер от чахотки. Потерю мужа Кларе помогла перенести её близкая подруга, дочь Карла Маркса Лаура Лафарг.

В 1890-х Клара вернулась в Германию, где занялась революционной деятельностью и выпуском газеты для женщин «Равенство», на издание которой смогла уговорить основателя корпорации «Bosch». В доме Роберта Боша Клара познакомилась с начинающим художником Георгом Цунделем, который был младше её на 18 лет. Завязался страстный роман. Он закончился свадьбой, к которой неодобрительно отнеслись лидеры немецких социал-демократов. В личной жизни Цеткины вообще мало обращали внимание на чужие мнения: примерно в то же время Константин Цеткин стал официальным любовником маминой подруги Розы Люксембург.

Марка. (личная коллекция автора)

Крупнейшим достижением Клары в борьбе за равноправие женщин считается основанный при её участии Международный женский день, который с 1914 года отмечается 8 марта. В том же году развалилась вторая семья Клары. Они с Цунделем не сошлись во взглядах на Первую мировую войну: жена считала её империалистической склокой, а муж-патриот записался добровольцем в армию. Супруги расстались, но зловредная Клара 12 лет не давала Георгу развода, мешая ему создать новую семью с дочерью Боша.

После революции в России Клара Цеткин, дружившая с Лениным и Крупской, чаще бывала в СССР, чем в родной Германии. Тем не менее её постоянно выбирали депутатом Рейхстага от компартии. В 1933 году, по праву старейшего депутата открывая заседание нового созыва парламента, Цеткин произнесла страстную речь против прихода к власти нацистов. Закончив, она передала председательство лидеру крупнейшей фракции — Герману Герингу.

В СССР именем Цеткин называли улицы, фабрики и школы, причем часто Клара сама присутствовала на переименовании объектов в свою честь. Она умерла под Москвой, урну с её прахом замуровали в Кремлевской стене. Сбежавшие от нацистов в СССР сыновья Цеткин, поссорились из-за наследства матери. Оба они прожили долгую жизнь, Максим в ГДР, а Константин — в Канаде и США.