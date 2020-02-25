«К международному женскому коммунистическому дню»

25.02.2020, 14:25, Разное

Постановление Президиума Центрального Исполнительного Комитета.

К международному женскому коммунистическому дню Циркулярно. Центральным исполнительным комитетам: РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР, УзССР, ТуркССР, ТадССР.

Международный женский коммунистический день — 8 марта в 1930 г. пройдет в обстановке успешного осуществления социалистического строительства в городе и деревне, в обстановке массовой коллективизации сельского хозяйства, ликвидации на этой основе кулачества как класса и обострившейся в связи с этим классовой борьбы.

Дальнейшее обеспечение успехов на всех фронтах социалистического строительства и решительного преодоления кулацко-нэпманского сопротивления, задачи фактического раскрепощения трудящихся женщин и социалистической перестройки всего быта требуют вовлечения в практическую работу советов, колхозов и других видов кооперации, профессиональных союзов и т. д. новых миллионов трудящихся.

День 8 марта должен быть днем проверки наших достижении в области вовлечения трудящихся женских масс в социалистическое строительство и днем мобилизации внимания всех трудящихся на дальнейшее привлечение работниц и крестьянок к непосредственному участию в разрешении коренных вопросов государственного строительства и управления, поднятию производительности труда на фабрике и в колхозе, усилению обороноспособности страны и т. д.

Задачи улучшения государственного аппарата и необходимости подбора руководящих кадров решительно требуют от всех органов власти и общественных организаций массового выдвижения трудящихся женщин на руководящую работу в государственном аппарате и на ответственную работу в производстве. В связи с этим необходимо всемерно повышать политический и культурный уровень работниц и крестьянок и в особенности из отсталых народов, обеспечивая для них больший доступ в школы, на курсы, в техникумы, вузы и т. д.

Для осуществления этих важнейших задач Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР предлагает центральным исполнительным комитетам союзных республик провести следующие мероприятия:

1) Дополнительно к выделенным Центральным Исполнительным Комитетом Союза ССР средствам местам на развертывание работы среди работниц, батрачек и колхозниц по ликвидации неграмотности, по подготовке на рабочие факультеты, в техникумы, высшие учебные заведения и высшие технические учебные заведения, по подготовке кадров советского и колхозного актива и по культурно-бытовому обслуживанию их нужд, особенно женщин культурно-отсталых народностей и в районах сплошной коллективизации — выделить дополнительные средства для проведения соответствующей работы на местах, а также привлечь к этому делу средства из местного бюджета и профессиональных, кооперативных и хозяйственных организаций.

2) Провести ко дню 8 марта состоявшееся уже постановление Президиума Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР о расширении сети комиссий по улучшению труда и быта женщин и об организации их при центральных исполнительных комитетах союзных и автономных республик, при краевых, областных, окружных и районных исполнительных комитетах, направив главное их внимание на задачи организации социалистического быта.

3) Ускорить работу по составлению пятилетнего плана вовлечения женского труда во все отрасли народного хозяйства и обеспечить своевременное представление этого проекта и проведение его в жизнь.

4) Обратить особое внимание на проверку выполнения ранее данных указаний со стороны правительств союзных республик о подготовке женских кадров и их выдвижении и разработать дополнительные мероприятия в этой области.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе Москва—Кремль.

22 февраля 1930 г.

Распубликовано в № 54 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 24 февраля 1930 г.