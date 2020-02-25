Подписи в поддержку реновации в Можайском районе Москвы»ставят» младенцы и умершие люди — «Открытые медиа»

25.02.2020, 14:24, Новости дня

В Можайском районе Москвы подделали подписи под коллективными письмом в поддержку программы реновации жилья. Об этом говорится в расследовании «Открытых медиа».

В трех кварталах на улице Кубинка реновацию поддержали жильцы 34 квартир, но, как выяснили журналисты, как минимум 18 подписей оказались поддельными. В частности, они принадлежат троим умершим людям, жильцам двух несуществующих квартир и девяти людям, которые там не живут.

В еще трех кварталах Можайского района все жильцы выступили против реновации, но их подписи появились среди положительных отзывов. За проект реновации выступили умерший мужчина, восьмимесячный младенец, люди, зарегистрированные по адресу бойлерной станции, и жильцы комплекса «Кутузов Град-1», построенного в 2019 году.

Как отмечает издание, отзывы на проекты в Можайском районе собирали люди, участвовавшие в мероприятиях «Единой России», а также связанные с районной управой.

Жильцы Можайского района обратились с жалобами в мэрию. В ответе бывшего заммэра Москвы, ныне вице-премьера России Марата Хуснуллина сказано, что после публичных слушаний о застройке были учтены «все замечания и предложения» жильцов.