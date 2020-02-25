Боятся смерти и мании преследования: Перечислены фобии российских звезд

25.02.2020, 14:21, Разное

Названы наиболее распространенные фобии у российских знаменитостей. Звезды эстрады, как и обычные люди, имеют страхи перед разными явлениями, некоторых ужасает страх смерти, других — большое скопление людей.

Так, певица Глюкоза призналась, что боится смерти. Иногда она даже не может заснуть, поскольку ее пугает мысль о том, что с утра она может не проснуться. А вот Дмитрия Билана пугает мания преследования, развиваться она начала после телефонных розыгрышей, когда певец не смог раскусить хулиганов и повелся на их шантаж.

По словам Анны Семенович, однажды она увидела змею и ее сразу парализовал страх. С тех пор из-за офидиофобии она старается избегать этих пресмыкающихся. А у Алены Апиной развилась «профессиональная болезнь» — боязнь толпы. При этом спровоцировал появление этой фобии Дмитрий Маликов, рассказавший ей, что в него однажды прилетела бутылка с водой.

Фобии Ильи Лагутенко, Филиппа Киркорова и Наташи Королевой основаны на боязни живых существ. Каждого из них пугает мысль о встрече с пауками, акулами, лягушками и обыкновенными тараканами. При этом Наташа Королева опасается глубокой воды из-за гидрофобии. От аналогичных страхов страдают Валдис Пельш и Кристина Орбакайте.

Юлия Михальчик боится высоты. Помогают ей справиться со страхами окружающие люди, как это происходило на съемках клипа в высокогорном регионе Турции, где поддержку ей оказывали оператор и режиссер. Алла Пугачева боится не столько высоты, сколько летать на самолетах. Поэтому при наличии возможности совершить поездку в поезде или автомобиле она всегда отдает предпочтение наземному транспорту. А в 2007 году у певицы появился собственный VIP-вагон.