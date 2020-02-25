Вадим Манукян: «Гарри и Елизавета Галкины лишены беззаботного детства»

25.02.2020, 14:21, Разное

Российский блогер, эксперт комиссии по СМИ при Общественной палате Вадим Манукян в одном из недавних интервью высказал мнение об отсутствии детства у 6-летних двойняшек Максима Галкина и Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачёвой. По его мнению, Гарри и Елизавета лишены возможности просто играть беззаботно, так как всё время находятся «под софитами».
Подрастающие дети Пугачёвой и Галкина известны едва ли не каждому пользователю соцсетей, зрителю или читателю. Жизнь Гарри и Елизаветы постоянно освещается на интернет-порталах, а сами родители часто публикуют в своих аккаунтах фото и видео, неизменно вызывающие восторг у подписчиков. Вадим Манукян считает, что именитые родители могут таким образом готовить сына и дочь к будущему в шоу-бизнесе, приучая к публичности и всеобщему вниманию. Возможно, некоторую роль здесь играет желание Примадонны «успеть» дать Гарри и Елизавете всё то, что пригодится им в дальнейшем. При этом Манукян не исключает вероятности, что двойняшки, по сути не имеющие беззаботного детства, устанут от известности и «закроются».

Блогер говорит, что подобных примеров, когда дети с возрастом уставали от излишнего внимания и прессинга, достаточно, поэтому Гарри и Елизавета Галкины могут поступить так же, избегая «жизни под софитами». Дети юмориста и певицы лишены детства и не получили достаточно времени, чтобы побыть собой, когда на них никто «не указывает пальцем».



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