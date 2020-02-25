Башкирский чиновник объяснил, почему обматерил посетителя

25.02.2020, 14:19, Новости дня

Глава Кальтовского сельсовета Иглинского района Башкирии Владимир Кожанов обматерил местного жителя, который пришел к нему на прием, видеозапись опубликована в соцсетях.

Автор ролика попросил построить дорогу до его села, но чиновник объяснил, что дорогу туда проложат в последнюю очередь.

«А кто ты, ****, такой, чтобы документы тебе показывать? Ты налоги платишь? Где ты работаешь? Ты что, хочешь в тюрьму? Я найду за что, не веришь мне что ли?» – сообщил чиновник.

В разговоре с телеканалом 360 Кожанов рассказал, что молодой человек имеет две судимости, в том числе за попытку изнасилования несовершеннолетней. Ему нужна была характеристика для условного наказания, в ней указали все его правонарушения.

«Ему это не понравилось, и он начал нас терроризировать, доводить моих девочек, работников сельсовета до истерики довел», – рассказал чиновник.

Глава сельсовета пояснил, что молодой человек пришел во время обеденного перерыва, когда Кожанова не было на месте.

«Я был на эмоциях, защищая своих подчиненных, высказал все, что думал о нем. Я не прав был, что его матом, нецензурно <…>. Это не первый раз, когда он доводит сельсоветских девочек, меня. Но я все время сдерживал себя. Теперь у меня все вскипело, на эмоциях получилось. Я, конечно, сожалею, но дело сделано», – заключил глава сельсовета.

В сентябре 2019 года суд назначил штраф депутату думы Курганской области, который, находясь на незаконной рыбалке в состоянии алкогольного опьянения, оскорбил и ударил инспектора по охране водных биоресурсов.



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