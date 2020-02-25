Лавров обвинил США в понижении порога применения ядерного оружия

25.02.2020, 14:19, Новости дня

В новых доктринах Вашингтона сильно понижается порог применения ядерного оружия, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на конференции по разоружению.

«С тревогой отмечаем, что в новых доктринальных установках Вашингтона значительно понижается порог применения ядерного оружия. Примечательно, что это происходит на фоне официального отказа США от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а также в условиях сохраняющегося размещения американского ядерного оружия на территории некоторых союзников по НАТО и продолжения практики так называемых совместных ядерных миссий», – передает его слова ТАСС.

Он заметил, что американцы уже стали проводить учения с отработкой применения ядерного оружия против целей на территории России. Причем к учениям привлекают в том числе европейских военных.

Лавров также сообщил, что РФ предлагает США подтвердить или усилить формулу Горбачева – Рейгана о невозможности победить в ядерной войне.

«В целях снижения искусственно создаваемой напряженности и сохранения возможностей для дальнейшего стратегического диалога мы предложили хотя бы подтвердить, а лучше усилить формулу Горбачева – Рейгана о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Считаем, что в нынешней ситуации такое заявление стало бы позитивным сигналом для всего международного сообщества. Однако и на это предложение Вашингтон не отвечает уже полтора года», – сказал министр.

Кроме того, Лавров заметил, что «все более реальные очертания» приобретают планы американцев, французов и в целом НАТО по выводу оружия в космос.

«Убеждены, что еще не поздно выработать общеприемлемые меры, способные предотвратить силовое противостояние в космическом пространстве», – сказал министр.

Он напомнил о проекте РФ и Китая по договору о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов, который сейчас является единственной конструктивной инициативой по избеганию гонки вооружений в этой области.

«Документ имеет всеобъемлющий характер и открыт для проведения по нему полноформатных переговоров .На период, пока такой договор будет вырабатываться, стабилизирующую роль призваны сыграть политические обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе. Эта инициатива уверенно набирает все больше сторонников», – заключил Лавров.

В субботу Пентагон сообщил, что на учениях США «нанесли ядерный удар» по России. Сценарий предполагал, что РФ якобы может «ограниченно применить ядерное оружие малой мощности против объекта на территории НАТО».

Москва после этого заметила, что США затевают крайне опасную игру.