Для любителей «Физрука» и «Реальных пацанов»: объявлена дата выхода сериала «Патриот»

25.02.2020, 14:18, Разное

Сериал «Физрук» стал важной вехой в истории развития российского телевидения, задав совершенно новую планку комедийных ТВ-шоу. Последний сезон вышел в 2017 году, поэтому ждать новых серий его любители отчаялись. За четыре года до выхода первой серии «Физрука» отечественное телевидение потрясли другие дерзкие новички – сериал «Реальные пацаны». Последний сезон увидел свет в 2019 году.

Поклонники и того, и другого сериала замерли в ожидании, поскольку создатели этих двух лент готовятся выпустить новый хит. Речь идет о сериале «Патриот». Дата премьеры – 10 марта. Первая серия будет транслироваться на телеканале ТНТ в 20:00.

Отметим, сериал «Патриот» рассказывает историю спецназовца Сани Кучина, который возвращается со службы в армии в родной городок. Как обладатель не только стальных мышц, но и пламенного сердца, молодой человек стремится улучшить жизнь вокруг себя, пусть даже и через сопротивление окружающих.

Главная роль в ленте досталась Антону Жижину. Для актера это дебют. Также зрители смогут увидеть на своих экранах Настасью Самбурскую, Анастасию Талызину, рэпера Нигатива и многих других.

Режиссером сериала «Патриот» выступил Николай Бурлак, ранее снявший сериал «Улица», который заслужил высокие зрительские оценки. Производством ТВ-шоу занималась компания Good Story Media. Она радовала зрителей такими хитами, как «Физрук», «Реальные пацаны» и «Ольга».