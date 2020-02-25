Кекелия сообщила о беременности

25.02.2020, 14:18, Новости дня

33-летняя украинская певица Вера Кекелия сообщила о беременности. Она разместила в Instagram снимки, на которых запечатлена с округлившимся животом.

«Самое прекрасное, что с нами могло случиться», – написала она.

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Самое прекрасное, что с нами @romandudaofficial могло случиться;) Спасибо * * Photo @julia.luzina MakeUp&Hair @my.shura *

Публикация от VERA KEKELIA (@kekeliavera) 24 Фев 2020 в 11:25 PST

Отец ребенка, 26-летний певец Роман Дуда также обнародовал пост в Instagram.

«Мы с моей прекрасной Верой Кекелией станем мамой и папой», – написал он.

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Мы с моей прекрасной @kekeliavera станем мамой и папой * * * by @nadi_loban * #ромаивераималенькоечудо

Публикация от Роман Дуда (@romandudaofficial) 25 Фев 2020 в 12:06 PST

Кекелия и Дуда поженились в октябре 2017 года.

Их роман начался на проекте «Голос країни 7», где исполнители были подопечными Сергея Бабкина.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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