Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак

25.02.2020, 14:14, Новости дня

Бывший президент Египта Хосни Мубарак, который был смещен со своей должности, скончался в возрасте 91 года, через несколько недель после хирургической операции.

Об этом сообщило государственное телевидение.

Мубарак правил Египтом в течение 30 лет, пока не был смещен на волне массовых протестов против его правления в 2011 году.

После восстания он был заключен в тюрьму, но освобожден в 2017 году, после того как его оправдали по большинству обвинений.



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