Не нуждается в кислороде: ученые обнаружили на Земле уникальное существо

25.02.2020, 14:12, Разное

Ученые впервые обнаружили организм, абсолютно не нуждающийся в кислороде. Им оказался паразитHenneguya salminicola, сообщает «Вечерняя Москва».

Кислород необходим живым существам для выработки энергии и обмена веществ. Для этого в их клетках есть митохондрии, которые занимаются расщеплением молекул. Прежде науке были известны лишь существа, способные жить при дефиците кислорода. Однако выяснилось, что паразит, живущий в организме лососевых рыб, совсем его не использует. Как именно ему удается выживать – остается загадкой.