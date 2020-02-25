Мнение: Обреченность

25.02.2020, 14:07, Разное

Харви Вайнштейна отправили в тюремную камеру. Присяжные признали его виновным в изнасиловании актрисы в 2013 году и принуждении своей помощницы к оральному сексу в 2006 году. Еще по трем пунктам обвинения присяжные оправдали продюсера.

Сколько лет Вайнштейн проведет в тюрьме станет известно 11 марта, когда на основании вердикта присяжных суд огласит наказание: максимальный срок по двум эпизодам – 25 лет тюрьмы…

В общем, мир катится в общество, где могут спокойно спать только импотенты и онанисты. Потому что каждый, кто может, сегодня в опасности…. Можно сказать, что обречен. Не сегодня, так завтра, не завтра, так через год, три, пять,десять…



Рис отсюда

Неужели Клара Цеткин и Роза Люксембург с их теорией свободной любви мечтали именно о таком равноправии мужчин и женщин, когда злопамятные женщины могут отправить мужчин в тюремные камеры за то, что произошло много-много лет назад?

Задумался, а не пора ли отменить празднование 8 марта? Неровен час поздравишь девушку, а она затаит обиду, решив, что ты хочешь ее отхарассить…