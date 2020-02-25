Прибыль «Газпром нефти» по МСФО выросла в 2019 году на 6,2%

25.02.2020, 14:06, Новости дня

Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО выросла в 2019 г. на 6,2% до 400,2 млрд руб. Выручка составила 2,485 трлн руб. (на уровне 2018 г.), показатель EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) — 795,1 млрд руб., отношение чистого долга к показателю EBITDA — 0,7x.

Капзатраты увеличились в 2019 г. на 27% до 476,399 млрд руб., сообщает компания. В том числе капзатраты в сегменте "Разведка и добыча" выросли на 35,2% до 283,696 млрд руб., в сегменте "Переработка, маркетинг и сбыт" — на 16,5% до 192,703 млрд руб.

Добыча нефти и конденсата выросла в прошлом году на 0,5% до 63,3 млн тонн благодаря вводу в строй новых скважин и росту добычи на Новопортовском, Восточно-Мессояхском месторождениях, месторождениях Оренбургского региона.

В целом добыча углеводородов выросла на 3,5% до 96,1 млн тонн нефтяного эквивалента. Добыча газа увеличилась на 9,8% до 40,85 млрд кубометров.

В 2019 г. "Газпром нефть" продолжила развитие ресурсной базы, которую пополнили 32 новых лицензионных участка. Компания расширила портфель проектов, приступив к освоению нефтяных оторочек, ачимовской залежи, а также неоком-юрских газовых и газоконденсатных залежей на месторождениях "Газпрома".

Объем переработки на НПЗ "Газпром нефти" и совместных предприятий достиг в прошлом году 41,5 млн тонн. Через премиальные каналы сбыта продано 26,5 млн тонн нефтепродуктов.