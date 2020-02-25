В Южной Корее более 200 тыс. человек протестируют на коронавирус

25.02.2020, 14:06, Новости дня

Власти Южной Кореи намерены проверить последователей религиозной организации “Церковь Иисуса Синчхонджи” (около 215 тыс. человек) на коронавирусную инфекцию, сообщило южнокорейское агентство Yonhap 25 февраля.

Как отмечает агентство, около 60% всех подтвержденных случаев заражения в Южной Корее приходятся на членов религиозной организации. Сегодня стало известно, что “Церковь” согласилась предоставить списки и контакты всех своих последователей для проведения анализов после того, как правительство пригрозило запретить деятельность организации.

В конце декабря 2019 года в китайском Ухане впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 25 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2663 человека, заболевших 77 658. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами материкового Китая зарегистрировано 2069 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 29 странах.

Почти половина всех зарегистрированных случаев за пределами Китая приходится на Южную Корею. На данный момент в Корее коронавирусная инфекция диагностирована у 977 человек, 11 пациентов скончались.