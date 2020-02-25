Ушел из жизни экс-президент Египта Хосни Мубарак

25.02.2020, 14:06, Новости дня

В Каире скончался бывший президент Египта Хосни Мубарак. Ему был 91 год. Журналисты уточняют, что последнее время экс-глава государства боролся с тяжелым заболеванием: в конце января 2020 года политику удалили опухоль в желудке, сообщат агентство РИА Новости со ссылкой на египетские СМИ.

Хосни Мубарак руководил Египтом с 1981 года. В 2011 году начались масштабные протесты против него, после которых президент был вынужден сложить полномочия.

Позднее Мубарака обвинили в причастности к убийствам демонстрантов, а также к краже денег. Политика приговорили к тюремному заключению, но в 2017 году экс-глава государства был отпущен из-под стражи: суд Египта остановил преследование Мубарака по всем статьям.



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