Российских водителей хотят поделить на «хороших» и «плохих»

25.02.2020, 14:05, Разное

Глава рабочей группы и координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов предложил разделить российских водителей на «нарушителей» и «порядочных». По его мнению, это поможет сделать систему наказаний более справедливой, сообщает Ura.ru.

Шкуматов отметил, что относить автомобилистов к одной из этих категорий следует на основе коэффициентов риска. Их предложило ввести в новую редакцию Кодекса об административных нарушениях (КоАП) Министерство юстиции России. Стоит отметить, что многие эксперты высказались против этой инициативы.