Песков отверг попытки США обвинить Россию во вмешательстве

25.02.2020, 14:05, Новости дня

Россия не вмешивается в чужие внутренние дела, в том числе в дела США, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление посольства РФ в Вашингтоне о беспрецедентной деградации двусторонних отношений на фоне электоральных антироссийских выступлений.

«С маниакальным упорством появляются новые и новые голословные, ни на чем не основывающиеся обвинения РФ в некоем вмешательстве. Мы неоднократно это абсолютно отвергали. Никакого вмешательства не было, никакого вмешательства нет. РФ не вмешивается в чужие внутренние дела и категорически против того, чтобы кто-то вмешивался в российские дела», – передает его слова ТАСС.

У Пескова спросили, говорит ли заявление российского посольства о том, что на международной арене укрепляются позиции России, на что он заметил, что «Россия себя чувствует абсолютно уверенной», а дипмиссия в Вашингтоне не нуждается в дополнительной поддержке Кремля.

«Посольство заявило и это российская дипломатическая миссия в США, это совершенно нормальная практика», – заключил он.

Американист Борис Межуев в комментарии газете ВЗГЛЯД, между тем, заявил, что русофобия в США – это «элитная история, а не электоральная».

Ранее посольство РФ в Вашингтоне выпустило заявление, в котором выразило глубокую озабоченность раскруткой «новой спирали спекуляций» о якобы вмешательстве РФ в выборы США, подчеркнув, что Российская Федерация не «вмешивается» во внутренние процессы других стран.

До этого влиятельные американские сенаторы-демократы потребовали от госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против РФ за приписываемое Москве «вмешательство в американские выборы».

В Кремле сочли проявлением паранойи утверждения о вмешательстве РФ в американские праймериз.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / Глава Северной Осетии поблагодарил Путина за помощь в развитии республики

14.01 / Украина нашла повод привлечь Россию к ответственности за сбитый Ираном Boeing

14.02 / Дело Шеремета. Суд оставил Кузьменко под стражей

06.01 / Видео: Какими будут смартфоны будущего

18.01 / В Москве проходит серия пикетов против изменения Конституции

12.02 / В Пензе задержали и отпустили активистов, приехавших на суд по делу «Сети»

18.02 / Мнение: Верните право быть русским

30.01 / Украинские правоохранители сообщили о подозрении «министру угольной промышленности ДНР» – прокуратура

12.02 / В астраханской школе рассказали о связи учительницы с девятиклассником

13.02 / Спорткар Porsche 914 может стать самым недорогим автомобилем бренда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика