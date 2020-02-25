Премьер Словакии отверг сообщения о заражении коронавирусом и собрался в Москву
25.02.2020, 14:05, Новости дня
Премьер Словакии Петер Пеллегрини заявил, что сообщения СМИ о том, что у него диагностирован коронавирус, не соответствуют действительности.
«Я категорически отвергаю лживые твиты, что у меня коронавирус. Это полная ерунда», – сообщил в соцсетях Пеллегрини, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь словакского премьера Патриция Мацикова уточнила, что Пеллегрини весь прошлый месяц чувствовал себя неважно, и очень много работал.
«Сейчас господин премьер чувствует себя уже лучше, вечером у него предстоят теледебаты. А в среду состоится запланированный визит господина премьера в Москву», – уточнила пресс-секретарь.
Пеллегрини отправится в Россию в сопровождении министра экономики Петера Жига.
В понедельник СМИ сообщили, что у Пеллегрини якобы может быть коронавирус.
В Китае число жертв коронавируса достигло 2тыс. 592 человек, общее число инфицированных составило 77 тыс. 150 человек.
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