Ирина Горбачёва о детстве и юности: «Чувствовала ущербность из-за того, что у меня не было мамы»

25.02.2020, 14:04, Разное

Отечественная актриса театра и кино Ирина Горбачёва в одном из недавних интервью пояснила о непростом детстве и юности. Будущая артистка часто чувствовала себя «ущербной» из-за того, что у неё не было мамы и сама справлялась со сложившейся ситуацией.

Мать Ирины Горбачёвой умерла от онкологии, когда та была ещё совсем ребёнком. Её воспитанием занимались самые близкие родственники – отец и бабушка, однако они предпочитали не говорить о произошедшей в семье трагедии, а будущей артистке приходилось со всем справляться самой, что отражалось на её характере и поведении. В школе Горбачёва чувствовала себя «ущербной», с большим трудом шла на контакт со сверстниками, конфликтовала, стеснялась брать еду в столовой по талонам, думала, что все знают о смерти её мамы и жалеют, что было особенно неприятно.

С родственниками общение тоже не складывалось, а когда устроилась на работу и получила первые собственные деньги, то вовсе отвернулась от семьи, вспоминает Ирина Горбачёва. В юности без матери было ничуть не проще. Без её советов сложно было почувствовать себя девушкой и, к примеру, поцеловаться с парнем или начать строить отношения. Уже в студенческие годы Горбачёва смогла справиться с проблемами, начала заводить романы и вышла замуж за Григория Калинина. Брак с фотографом просуществовал 3 года. Сейчас 31-летняя актриса одинока, поэтому много времени уделяет любимой работе и новым проектам.