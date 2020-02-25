Певица Нюша умилила поклонников домашним видео обеда годовалой дочери

25.02.2020, 14:04, Разное

Певица Нюша умилила поклонников домашним видео обеда годовалой дочери Симбы. Молодая мама разместила пост на своем Instagram-аккаунте.
Возможность совмещать профессиональные обязанности с материнством артистка имеет благодаря помощи бабушки и няни. Однако даже на работе ей удается поддерживать связь с домом. Вот и в этот раз на телефон поступил «видеоотчет» о том, как проходит кормление малышки. С одной стороны ролик отвлекает Нюшу от рабочих моментов, но с другой дарит положительные эмоции, в которых так нуждается любой человек, но творческий особенно. Кроме того, понятное для каждой матери беспокойство о таком маленьком ребенке проходит, придавая дополнительные силы. Певица говорит, что основная часть сообщений и видео у неё сейчас именно такого содержания.

Фотографиями дочери и старших сыновей заполнена и страница её супруга Игоря Сивова. Генеральный советник президента FISU — заботливый муж и отец. О своем браке с певицей он как-то высказался как о «кубике Рубика», который они собирают своими руками, действуя согласованно, а не подавляя друг друга. Необычное имя дочери объясняет сама Нюша. На его выбор повлиял не только герой диснеевского мультфильма «Король Лев», а именно «лев» переводится Симба с суахили, а время рождения желанного ребенка. Скорпиону, считает Нюша, больше всего подходит сильное имя. Для фанатов видео певицы подарило возможность почувствовать умиление, а слово «милая» присутствует буквально во всех комментариях.



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