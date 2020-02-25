Наука: Магнитное поле улучшает память

25.02.2020, 13:48, Разное

Транскраниальная магнитная стимуляция добирается до глубинных центров памяти в мозге и меняет их к лучшему.

Активность мозга можно изменить с помощью сфокусированного на нём магнитного поля, причём для этого даже необязательно делать операцию – метод транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) позволяет направлять магнитное поле на ту или иную зону мозга прямо сквозь кости черепа. В последнее время ТМС (как и другой вид стимуляции, с помощью электрического тока) набирает всё большую популярность среди нейробиологов. В 2013 году исследователи из Университета Бен-Гуриона (Израиль) опубликовали статью, в которой утверждали, что ТМС избавляет от тяги к курению как минимум на полгода. Также известно, что магнитная стимуляция облегчает симптомы мигрени и депрессии и улучшает память: при обработке магнитным полем мозг запоминал больше информации.

Однако, если говорить о влиянии ТМС на память, то почти никто не проверял, насколько длительным оказывается эффект и что при этом меняется в самом мозге в смысле архитектуры нейронных цепей. Ответить на оба вопроса попробовали исследователи из Северо-Западного университета (США). Они пригласили 16 добровольцев в возрасте от 21 года до 40 лет и с помощью магнитно-резонансной томографии построили для каждого карту мозга – в частности, нейробиологов интересовало состояние гиппокампа, который служит одним из главных центров памяти, и его связи с корой. Известно, что при выполнении тестов на память гиппокамп и теменная кора активно обмениваются импульсами, а нарушение связей между ними приводит к характерным когнитивным дефектам, когда человек, например, оказывается не в состоянии связать между собой чужие имя и внешность.

Расположение гиппокампа в человеческом мозге

Затем в течение пяти дней добровольцы подвергались магнитной стимуляции, по 20 минут каждый день. После курса стимуляции шёл однодневный перерыв, после чего участники эксперимента выполняли тест на память, результаты которого сравнивали с результатами теста, выполненного до стимуляции. В статье в Science авторы работы пишут, что транскраниальная магнитная стимуляция улучшала память на 20-25%. У тех, чей мозг подвергся магнитной обработке, увеличивалось число информационных каналов между гиппокампом и теменной корой. Улучшение информационного сообщения помогало синхронизировать работу двух нейронных структур, что, в свою очередь, шло на пользу памяти.

Это первая работа, в которой ясно показано, что магнитная стимуляция может достигать довольно глубоких областей мозга и влиять на их структуру и функции. Правда, вопрос о долговременности эффекта пока остаётся открытым: очевидно, что он длится спустя сутки после стимулирующего курса, но как будет чувствовать себя память спустя неделю или, например, месяц? Также пока неясно, можно ли таким способом улучшать работу мозга у больных с тяжёлыми патологиями нервной системы (например, болезнью Альцгеймера) – не окажется ли, что такая стимуляция не только не улучшает, но ещё и вредит их состоянию? Несомненно, впрочем, что исследования в этом направлении продолжатся, и не исключено, что в будущем каждому студенту на входе в аудиторию будут выдавать индивидуальный прибор для магнитной стимуляции собственного мозга – для оптимизации его, студента, памяти.