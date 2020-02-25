Минспорта выразило обеспокоенность обысками у биатлонистов

25.02.2020, 13:58, Новости дня

Ситуация с обысками у российских биатлонистов в Италии обеспокоила министерство спорта России, сообщил глава ведомства Олег Матыцин.

«Мы обеспокоены ситуацией, которая сложилась на чемпионате мира по биатлону. Мы очень оперативно связались с МИД и нашим посольством в Италии. Хочу выразить признательность руководству министерства, посольства. Сотрудники консульства оказали неоценимую помощь, сопровождали деятельность, связанную с инцидентом. Мы немедленно запросили информацию у Союза биатлонистов России, такая информация получена», – приводит слова Матыцина РИА «Новости».

«В ближайшее время состоится встреча с главой СБР. Естественно, будем принимать необходимые меры, но, повторяю, министерство является государственным органом, а взаимодействие с Международным союзом биатлонистов осуществляет СБР. Наша задача – создать в РФ условия для соблюдения участия тренеров и спортсменов в международных соревнованиях», – добавил глава ведомства.

Напомним, в субботу в номерах биатлонистов сборной РФ Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича на чемпионате мира в Италии прошли обыски. В ордере полиции Италии говорится, что Логинов подозревается в якобы повторном нарушении антидопинговых правил. В свою очередь тренер Касперович заподозрен в том, что под чужой аккредитацией он якобы привозит на чемпионат мира запрещенные препараты.

Гараничев рассказал об обысках в расположении российской сборной в отеле на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Главный тренер сборной РФ Анатолий Хованцев заявил, что обыски в отеле сборной РФ на чемпионате мира в Италии являются спланированной акцией Международного союза биатлонистов (IBU) по очернению национальной команды.

При этом первичные результаты обыска не выявили признаков применения допинга.

Позже Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира по биатлону.