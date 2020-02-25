Бастрыкин поручил проверить дело обвиненного в покушении на убийство ребенка подростка

25.02.2020, 13:58, Новости дня

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить условия жизни 15-летнего подростка, которого обвиняют в покушении на убийство другого ребенка в Мурманской области.

«Председатель Следственного комитета дал указание руководству следственного управления по Мурманской области в рамках расследования досконально выяснить причины и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетним преступления, проверить условия его жизни, отношения в семье и школе. Также глава ведомства потребовал дать оценку действиям (бездействию) сотрудников профильных служб и правоохранительных органов, обязанных осуществлять контроль за несовершеннолетними, совершившими противоправные действия», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Бастрыкин также поручил проверить полноту и объективность процессуальной проверки принятых следственными органами решений по ранее совершенному подростком преступлению.

Напомним, Суд в Мурманской области заключил под стражу на два месяца 15-летнего подростка, обвиняемого в избиении и попытки закопать в снег 11-летнего мальчика в Мурманской области.