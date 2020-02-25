Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак, который провел во власти около 30 лет

25.02.2020, 13:57, Новости дня

Бывший президент Египта Хосни Мубарак умер в Каире на 92-м году жизни. Об этом сообщил информационный портал «Аль-Яум ас-Сабиа».

Официальной информации на этот счет пока нет, пишет ТАСС.

Хосни Мубарак был президентом Египта в 1981–2011 годах.

В конце января 2011 года в Египте начались массовые манифестации против 30-летнего режима власти Мубарака. Кроме отставки президента протестующие требовали отмены чрезвычайного положения, борьбы с безработицей, увеличения минимальной заработной платы, решений проблем нехватки жилья, роста цен на продовольствие, свободу слова и повышения уровня жизни. 29 января президент объявил о роспуске правительства. 11 февраля 2011 года Хосни Мубарак отбыл в Шарм-эш-Шейх и окончательно сложил с себя президентские полномочия.